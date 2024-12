Notte di Natale sotto le bombe in Ucraina, Zelensky: «Putin è disumano, attacca pure il 25 dicembre»

GUERRA

I media di Kiev affermano che la Russia ha lanciato stanotte un massiccio attacco aereo con missili e droni contro l’Ucraina, prendendo di mira città in tutto il Paese.

Oltre che a Kharkiv, esplosioni sono state segnalate in particolare a Dnipro e Kremenchuk. Diverse città ucraine hanno imposto blackout di emergenza durante l’attacco. L’aeronautica militare di Kiev ha riferito che bombardieri strategici russi Tu-95 si sono alzati in volo durante la notte e che un certo numero di missili da crociera Kalibr erano stati lanciati dal Mar Nero.

La città orientale di Kharkiv in particolare è stata presa di mira da almeno sette attacchi missilistici, secondo il governatore regionale Oleh Syniehubov. I raid hanno causato incendi e danni alle infrastrutture civili, con due persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale.

«Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano» di un attacco compiuto con «oltre 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni: gli obiettivi sono le nostre infrastrutture energetiche. Secondo i rapporti preliminari, i nostri difensori sono riusciti ad abbattere più di 50 missili e un numero significativo di droni». Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che riferisce di «interruzioni di corrente in diverse regioni. Gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione elettrica il prima possibile».