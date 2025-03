‘Nove giornalisti arrestati a Istanbul dopo le proteste’

agenzia

Lo denuncia il sindacato, in custodia dopo raid polizia all'alba

ISTANBUL, 24 MAR – Nove giornalisti che hanno seguito le proteste a Istanbul per l’arresto del sindaco Ekrem Imamoglu sono stati messi in custodia durante retate all’alba nelle loro abitazioni da parte della polizia. Lo denuncia il sindacato dei giornalisti turco Disk Basin Is, secondo cui gli arrestati sono Onur Tosun dell’emittente Now, il fotoreporter Bulent Kilic, la giornalista Zeynep Kuray, il reporter di Afp Yasin Akgul, il giornalista Hayri Tunc, il fotoreporter della municipalità di Istanbul Kurtulus Ari, il reporter del portale Sendika, Zisan Gur, il fotoreporter Murat Kocabas, il giornalista Gokhan Kam e Baris Ince di BirGun.

