Nozze miliardarie di Ambani Jr, a Mumbai Zuckerberg e Bieber

Matrimonio da sogno, tra gli ospiti anche Blair e Johnson

ROMA, 13 LUG – Pop star come Rihanna, Justin Bieber e Kim Kardashan, ex primi ministri britannici come Tony Blair e Boris Johnson, Mark Zuckerberg sono solo alcuni tra gli invitati più noti del matrimonio miliardario a Mumbai tra Anant Ambani, erede dell’ uomo più ricco d’Asia, presidente di Reliance Industries Mukesh e Radhika Merchant, figlia dei magnati farmaceutici Viren e Shaila Merchant, ambedue di 29 anni. La cerimonia, costata circa 100 milioni di dollari, è iniziata venerdì e durerà sino a lunedì. Ma è solo l’ultima tappa di una serie di ricchissime feste che la famiglia ha ospitato nei mesi scorsi. La prima s’è tenuta a marzo con una lista di 1.200 invitati che includeva Ivanka Trump, Bill Gates e il Ceo di Alphabet, Sundar Pichai. L’ultima, prima delle nozze, la settimana scorsa, arricchita dall’esibizione strapagata del cantante canadese Justin Bieber. Pochi giorni fa la coppia ha organizzato persino una crociera per il Mediterraneo ospitando in quell’occasione Katy Perry, i Backstreet Boys e la leggenda di Bollywood Shah Rukh Khan.

