Nozze veneziane per Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Indiscrezioni

Per i tabloid Usa il fatidico si sarà su yacht Koru in giugno

Nozze veneziane per Jeff Bezos e la fidanzata Lauren Sanchez: il 61enne fondatore e boss di Amazon ha finalmente definito data e luogo per il fatidico si con la 55enne giornalista televisiva che nel 2018 ha soppiantato la prima moglie del tycoon MacKenzie Scott. Secondo il New York Post il matrimonio sarà celebrato nelle acque della Laguna a bordo del Koru, lo stesso mega-yacht da 500 milioni di dollari su cui nell’agosto 2023 Jeff e Lauren festeggiarono il fidanzamento al largo di Positano con ospiti d’onore eccellenti tra cui Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Andrew Garfield, la regina Rania di Giordania, Kris Jenner e Bill Gates. Gli inviti sono partiti ma non è chiaro quale sarà il calibro della prossima festa e se questa interferirà con il progetto di Bezos di far volare la futura moglie su uno dei razzi Blue Origin assieme a un equipaggio di sole donne che includerebbe anche la cantante Katy Perry e la anchor della Cbs Gayle King. La 31esima missione del New Shepard e delle sue “esploratrici” spaziali è stata messa in programma questa primavera.

