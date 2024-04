Nuova bozza francese all’Onu su Gaza, ‘tregua permanente’

agenzia

'Si chiede anche il rilascio immediato di tutti gli ostaggi'

NEW YORK, 01 APR – “La Francia introduce oggi una nuova bozza di risoluzione onnicomprensiva, che anzitutto chiede un cessate il fuoco a Gaza senza una limitazione temporale, così come il rilascio immediato di tutti gli ostaggi, e condanna l’attacco del 7 ottobre di Hamas”. Lo ha detto l’ambasciatore di Parigi all’Onu Nicolas de Riviere prima delle consultazioni a porte chiuse dei Quindici. “Il Consiglio di Sicurezza deve fare di più, non si può aspettare”, ha aggiunto, sottolineando che si tratta di un “progetto ambizioso”.

