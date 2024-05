Nuova denuncia per la presidente del Perù Boluarte

agenzia

Per sua assenza lo scorso anno, 'non aveva delegato suoi poteri'

Nuova denuncia costituzionale per la presidente peruviana Dina Boluarte: dopo il Rolexgate, il nuovo filone riguarda la sua assenza di una dozzina di giorni, tra il 29 giugno ed il 9 luglio 2023, per sottoporsi presumibilmente ad interventi di chirurgia plastica. A muovere le accuse è la deputata di opposizione Ruth Luque (Cambiamento Democrático; centrosinistra). Secondo la parlamentare, il capo di Stato, che non aveva delegato ufficialmente i suoi poteri nei giorni della sua assenza, avrebbe “creato un intralcio alla Costituzione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA