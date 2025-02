Nuova missione di Milei a Washington, sarà a evento con Trump

agenzia

Nella capitale Usa vede anche Musk, Georgieva e Banga

BUENOS AIRES, 18 FEB – Il presidente argentino, Javier Milei, domani sera sarà in volo per Washington, dove, tra le altre cose andrà alla Conferenza dell’azione conservatrice a cui partecipa anche il presidente Usa Donald Trump. Lo rende noto la presidenza argentina. L’agenda di Milei prevede per giovedì pomeriggio un incontro col capo del Doge, Elon Musk, e a seguire con la numero uno del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Inoltre, venerdì il capo di Stato argentino terrà un intervento alla Banca Interamericana di Sviluppo e successivamente vedrà il presidente della Banca mondiale, Ajay Banga. Sabato infine Milei sarà alla Conferenza dell’azione conservatrice a cui partecipa Trump, mentre domenica rientra in Argentina.

