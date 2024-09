Nuova ordinanza di custodia per il candidato tunisino Zammel

agenzia

Lo rende noto il suo team di difesa

TUNISI, 10 SET – Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata al candidato alle elezioni presidenziali tunisine, Ayachi Zammel, già in stato di reclusione dal 2 settembre scorso. Il provvedimento arriva questa volta dalla Camera penale del Tribunale di Siliana e un’udienza è stata programmata per il 12 settembre, ha affermato il suo team di avvocati. I reati a lui contestati sono i medesimi degli altri fascicoli di indagine a lui intestati, ovvero “falsificazione di firme, violazione di dati personali e offerta di regali per influenzare gli elettori” . Un’altra udienza è fissata per l’11 settembre. “Si tratta di una campagna di molestie in corso volta a impedire a Zammel di condurre la sua campagna elettorale”, hanno affermato gli avvocati della difesa in una dichiarazione, ricordando che Zammel era stato deferito al Tribunale di Tunisi 2, per un’udienza il 19 settembre, mentre il tribunale di Manouba aveva rinviato la sua udienza alla stessa data. Zammel è uno dei tre candidati in corsa per le presidenziali del 6 ottobre prossimo, insieme al presidente uscente Kais Saied e al segretario di Echaab, Zouhair Maghzaoui, ex membro della sinistra panaraba, anche a rischio di essere indagato per alcune recenti dichiarazioni contro la Commissione elettorale.

