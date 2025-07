Nuova stretta Iran, 2 uccisi e 50 arresti, ‘spie del Mossad’

agenzia

In una città a sud-ovest del Paese dopo scontri con abitanti

TEHERAN, 02 LUG – In Iran almeno due persone sono state uccise e altre 50 sono state arrestate per “attività di spionaggio per il Mossad” nei pressi della città di Khash, nella provincia sudorientale del Sistan-Baluchistan: lo annunciano i Guardiani della Rivoluzione in un comunicato, aggiungendo che alcuni abitanti locali che sostenevano queste persone sono rimasti feriti negli scontri con le forze di sicurezza. “Cinque mercenari, cittadini stranieri, hanno tentato di creare insicurezza e di collaborare a sabotaggi con droni. Alcuni mercenari sono riusciti a fuggire dall’Iran attraverso i confini sudorientali”, ha aggiunto il comunicato, citato da Mehr.

