Nuove proteste a Los Angeles, scontri con la polizia

agenzia

Lo zar dei confini di Trump è arrivato nella metropoli

WASHINGTON, 08 GIU – Nuovo proteste sono scoppiate a Los Angeles contro i raid delle autorità per l’immigrazione. Secondo quanto riferito dai media locali i manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori da un grande negozio di mobili, Home Depot. Intanto decine di persone sono state fermate per le manifestazioni di ieri nel centro della città. Lo zar dei confini di Donald Trump, Tom Homan, è arrivato a Los Angeles per seguire da vicino i blitz anti-migranti.

