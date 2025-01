Nuove proteste a Seul per il mandato d’arresto di Yoon

agenzia

Migliaia in piazza tra sostenitori e detrattori del presidente

SEUL, 04 GEN – Migliaia di sudcoreani manifestano sabato per le strade di Seul in un contesto politico sempre più caotico, il giorno dopo il fallito tentativo di arrestare il deposto presidente Yoon Suk Yeol, accusato di “ribellione” per aver tentato di imporre la legge marziale all’inizio di dicembre. Detrattori e sostenitori si sono riuniti separatamente, nei viali della capitale e davanti alla casa del signor Yoon, alcuni chiedendo il suo arresto e altri l’annullamento del suo licenziamento votato dall’Assemblea nazionale. Anche il più grande sindacato sudcoreano (Kctu) aveva intrapreso una marcia verso la residenza di Yoon ma è stato bloccato dalla polizia, che ha riferito di due membri arrestati e diversi feriti.

