Nuovi matrimoni in Cina crollano a livelli record, più divorzi

agenzia

Calo di oltre il 20% nonostante gli sforzi del governo

ROMA, 10 FEB – Il numero di nuovi matrimoni registrati in Cina è sceso a un minimo storico lo scorso anno, nonostante gli sforzi del governo per incoraggiare i giovani a convolare a nozze e ad avere figli, così da arrestare il declino demografico nella seconda economia più grande del mondo. Lo scrive la Cnn. Circa 6,1 milioni di coppie hanno registrato i loro matrimoni nel 2024, un calo del 20,5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati sabato dal Ministero degli Affari Civili cinese. Si tratta di un minimo storico da quando il ministero ha iniziato a pubblicare le statistiche nel 1986. Il crollo dei matrimoni (e delle nascite) rappresenta una sfida seria per Pechino, che deve far fronte alla pressione esercitata da una forza lavoro in calo e da un rapido invecchiamento della popolazione sull’economia in rallentamento del Paese. Il forte calo del numero di matrimoni nel 2024 ha ripreso il declino durato un decennio dal 2013, dopo una breve ripresa nel 2023 a seguito della revoca delle severe restrizioni dovute al Covid. La cifra dell’anno scorso era meno della metà dei 13 milioni di matrimoni registrati nel picco del 2013. I dati pubblicati sabato hanno anche mostrato un leggero aumento nel numero di divorzi. L’anno scorso, quasi 2,6 milioni di coppie hanno divorziato, 28mila in più rispetto al 2023.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA