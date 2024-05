Nuovo caso di forte turbolenza in aereo, 12 feriti sul Doha-Dublino mentre sorvolava la Turchia

PAURA NEI CIELI

Dodici persone sono rimaste ferite a causa di una turbolenza su un volo da Doha a Dublino mentre sorvolava la Turchia. Lo riporta la Bbc. Il Boeing 787-9 dreamliner della Qatar Airways è poi arrivato a destinazione intorno alle 13, accolto dai servizi di emergenza, tra cui la polizia aeroportuale e i vigili del fuoco.

Tra i feriti ci sono sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio. «Il team dell’aeroporto di Dublino continua a fornire completa assistenza a terra ai passeggeri e al personale della compagnia aerea», ha affermato un portavoce della DAA precisando che lo scalo non ha subito variazioni delle operazioni.