Nuovo colpo anti-woke di Milei, creata la ‘Giornata del bambino’

agenzia

Eiminato il termine più inclusivo 'Giornata delle infanzie'

BUENOS AIRES, 08 AGO – Sferrando un altro colpo alla cosiddetta “cultura woke”, il presidente ultraliberista argentino, Javier Milei, ha istituito per decreto la ‘Giornata del bambino’, eliminando il termine più inclusivo ‘Giornata delle infanzie’. Il governo ha anche stabilito una data fissa per la celebrazione: sarà la terza domenica del mese di agosto di ogni anno. Nel 2020, durante il governo peronista di Alberto Fernández, la segreteria per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Famiglia aveva promosso un nuovo nome, ribattezzandola ‘Giornata delle infanzie’. L’anno scorso, durante questa celebrazione, Milei aveva condiviso sui social un augurio per la “Giornata del bambino” e aveva chiesto che “i bambini crescano lontani da coloro che promuovono l’ideologia di genere, minacciando la loro integrità”.

