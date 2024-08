Nuovo libro su Bill Gates, mai lasciato da solo con le stagiste

agenzia

Le rivelazioni della reporter del Nyt sul patron di Miscrosoft

ROMA, 02 AGO – Bill Gates era come un “bambino in un negozio di caramelle” e Microsoft ha vietato alle stagiste di stare da sole con lui. E’ quanto emerge in un nuovo libro dal titolo ‘Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and his quest to shape our world’ (‘Miliardario, nerd, salvatore, re: Bill Gates e la sua missione per plasmare il mondo”, scritto dalla giornalista del New York Times Anupreeta Das, in uscita il 13 agosto, che racconta i dettagli intimi delle relazioni del miliardario con le donne. Lo riporta il Daily Mail. Il libro sostiene che il matrimonio dei Gates abbia raggiunto il punto di rottura nel 2019, quando è venuto alla luce il legame con il pedofilo Jeffrey Epstein. L’agenda di Bill Gates sarebbe stata piena di “impegni” senza spiegazione e la moglie Melinda avrebbe almeno una volta cambiato l’intero staff di sicurezza del consorte perché non si fidava di loro. Ma la decisione di lasciarlo sarebbe stata presa per un altro motivo: la rivelazione dei dettagli del suo legame con Jeffrey Epstein nel 2019 che Gates sostiene fossero solo per motivi filantropici .La scrittrice afferma che Bill ha tradito Melinda molte volte ed era “come un bambino in un negozio di caramelle” con le stagiste di Microsoft, tanto che alle giovani era vietato stare da sole con lui. Melinda avrebbe iniziato a consultare degli avvocati per dividere il patrimonio da 150 miliardi di dollari. La moglie ha chiesto il divorzio nel 2021, definendo il suo matrimonio di 27 anni e tre figli “irrimediabilmente rotto”. Il libro rivela che i Gates non hanno firmato un accordo prematrimoniale, ma hanno firmato un’intesa per la separazione e divisione dei loro beni che ha lasciato a Melinda più di 6 miliardi di dollari.

