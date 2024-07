Nuovo sondaggio, “Harris-Trump testa a testa”

Campagna elettorale

Donald avanti un punto nella sfida a 2, pari in una corsa a tre

Kamala Harris e Donald Trump sono testa a testa in un nuovo sondaggio condotto dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. In una rilevazione Npr-PbsNews/Marist College, la vicepresidente è al 45% contro il 46% del tycoon, mentre in una gara a tre è alla pari (42%), con Robert F. Kennedy al 7%. Il sondaggio è stato realizzato lunedì, il giorno dopo il passo indietro di Biden.

