NYP, ‘in Usa ipotesi esilio Zelensky in Francia’

agenzia

'Lo suggerisce una fonte vicina al presidente Trump'

ROMA, 21 FEB – ‘Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pochi, se non nessuno, sostenitori nella cerchia ristretta del presidente Trump, e il peggioramento dei rapporti tra i due rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia’ lo scrive il New York Post sottolineando che ‘una fonte vicina a Trump suggerisce che la soluzione migliore per [Zelensky] e per il mondo è che vada immediatamente in Francia “.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA