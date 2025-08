Nyt, almeno quattro gli americani detenuti in Iran

agenzia

Due uomini e due donne

WASHINGTON, 02 AGO – Almeno quattro iraniano-americani – due uomini e due donne – sono sotto custodia iraniana: lo riferisce il New York Times citando gruppi per i diritti umani, avvocati e Hostage Aid Worldwide, un’organizzazione no-profit fondata da ex ostaggi per aiutare le famiglie e che è in contatto con amici e familiari degli attuali detenuti. Tre degli americani, secondo le fonti, sono in carcere e a uno è stato impedito di lasciare il Paese. È probabile che le detenzioni aggravino il già teso clima politico tra Teheran e Washington, dopo che gli Stati Uniti si sono uniti all’attacco israeliano contro l’Iran e hanno bombardato e gravemente danneggiato tre dei suoi siti nucleari a giugno. I quattro iraniani americani detenuti vivevano tutti negli Stati Uniti e si erano recati in Iran per visitare i familiari, secondo i gruppi per i diritti umani. Le famiglie di tre degli americani hanno chiesto che i loro nomi non vengano pubblicati per timore che ciò possa peggiorare la loro situazione.

