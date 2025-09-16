agenzia
Nyt, causa Trump vuole mettere bavaglio a stampa libera
La replica del quotidiano all'azione legale del presidente
WASHINGTON, 16 SET – “Un tentativo di mettere il bavaglio al giornalismo indipendente”: così il New York Times commenta la causa da 15 miliardi intentata dal presidente Donald Trump al quotidiano e a quattro suoi reporter. L’azione legale di Donald Trump “non ha alcun merito. Non ci lasceremo dissuadere da tattiche intimidatorie” afferma il New York Times.
