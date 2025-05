Nyt, ‘Dov’è Melania? Finora solo 14 giorni alla Casa Bianca’

agenzia

'E' come avere Greta Garbo come first lady'

WASHINGTON, 08 MAG – “Un argomento molto delicato alla Casa Bianca: dov’è Melania?”. E’ il titolo di un articolo del New York Times, secondo cui la first lady ha trascorso meno di 14 giorni alla Casa Bianca da quando suo marito si è insediato 108 giorni fa. “Le luci sembrano non accendersi mai e le persiane rimangono chiuse. Mentre le settimane passano alla Casa Bianca, l’angolo della residenza a lungo utilizzata dalle first lady rimane buio, perché questa first lady non vive realmente a Washington”, scrive il quotidiano. “Melania Trump – prosegue – scompare dalla vista per settimane intere, rifugiandosi nella Trump Tower a Manhattan o in Florida, dove può nascondersi a Mar-a-Lago”. “I funzionari dell’amministrazione affermano che si trova alla Casa Bianca più spesso di quanto il pubblico sappia, ma quando esattamente, e per quanto tempo, questi funzionari non vogliono (o forse non possono) dirlo con certezza”, riferisce il giornale, ironizzando che e’ “come avere Greta Garbo come first lady”. Oggi comunque Melania riapparira’ nella capitale per svelare un francobollo in onore dell’ex first lady Barbara Bush e per partecipare a una cerimonia per le madri dei militari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA