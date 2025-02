Nyt, ‘elicottero in Usa potrebbe aver volato fuori rotta’

agenzia

ROMA, 31 GEN – L’elicottero Black Hawk coinvolto nell’incidente aereo di Washington potrebbe aver volato fuori dalla sua rotta di volo approvata, a un’altitudine superiore a quella consentita e ad almeno 800 metri dalla rotta designata. Lo scrive il New York Times, citando quattro persone informate sulla questione ma non autorizzate a parlare pubblicamente. Se confermata, questa deviazione – scrive Nyt rilanciato da Cnn – solleva serie preoccupazioni circa la conformità alle normative di volo nei momenti precedenti l’incidente. La possibilità è stata menzionata ieri dalla senatrice Tammy Duckworth dell’Illinois dopo essere stata informata dalla Federal Aviation Administration. “Questo particolare Black Hawk era soggetto alle regole del volo a vista; dovevano fornire separazione con l’aereo in atterraggio, ne erano responsabili”, ha detto Duckworth alla Cnn. Duckworth ha sottolineato la necessità di determinare se l’elicottero fosse sulla sua rotta corretta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA