Nyt, in Siria ancora più di 100 siti con armi chimiche

Cita le stime dell'Opac

ROMA, 06 APR – In Siria ci sarebbero ancora oltre 100 siti legati alle armi chimiche. Lo scrive il New York Times citando stime dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (Opac). I siti sarebbero stati utilizzati per lo sviluppo e la ricerca di armi chimiche sotto il regime del deposto leader siriano Bashar Assad, afferma il Times. Alcuni potrebbero essere nascosti in grotte o in altri punti difficili da individuare. Il quotidiano afferma che gli arsenali chimici potrebbero includere l’agente nervino sarin, oltre a cloro e gas mostarda. La Siria aveva accettato di rinunciare al proprio arsenale chimico nel 2013, dopo essere stata accusata di un attacco vicino a Damasco che causò la morte di centinaia di persone. Tuttavia, si ritiene che abbia mantenuto parte delle armi ed è anche stata accusata di averle utilizzate nuovamente negli anni successivi. Israele ha dichiarato di aver colpito siti sospettati di contenere armi chimiche e razzi a lungo raggio in Siria, affermando di averlo fatto per impedire che tali armamenti finissero nelle mani di attori ostili.

