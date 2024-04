Nyt, Israele ha sottovalutato gravità risposta iraniana

agenzia

Dopo l'attacco a Damasco contro il consolato di Teheran

ROMA, 18 APR – I funzionari israeliani hanno mal calcolato la gravità della risposta iraniana all’attacco del 1mo aprile al consolato di Teheran a Damasco in cui sono rimasti uccisi diversi comandanti delle Guardie della Rivoluzione islamica. Lo scrive il New York Times. “Gli israeliani hanno fatto male i calcoli, pensando che l’Iran non avrebbe reagito con forza”, si legge nel documento che cita diverse fonti americane. Il giornale afferma che i funzionari Usa si sono arrabbiati per essere stati informati solo pochi minuti prima dell’attacco a Damasco, mentre due fonti israeliane hanno dichiarato al Nyt che i piani sono iniziati due mesi prima.

