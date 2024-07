agenzia

In risposta a uccisione del leader di Hamas Haniyeh

NEW YORK, 31 LUG – L’ayatollah Ali Khamanei ha dato ordine all’Iran di colpire direttamente Israele in risposta all’uccisione a Teheran del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Lo riporta il New York Times citando tre funzionari iraniani a conoscenza dell’ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA