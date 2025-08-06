agenzia
Nyt, ‘Trump vuol vedere Putin-Zelensky la prossima settimana’
Prima lo zar, poi incontro a tre. Lo ha detto ai leader europei
WASHINGTON, 06 AGO – Donald Trump intende incontrare di persona Vladimir Putin entro la prossima settimana e prevede di organizzare subito dopo un incontro tra lui, il leader del Cremlino e Volodymyr Zelensky. Lo rivela il New York Times citando fonti informate sottolineando che il presidente lo ha detto ai leader europei oggi.
