Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo

Clima

Siti off-limits dalle 13:00 alle 17:00 ora locale

L’Acropoli di Atene chiuderà oggi nelle ore più calde della giornata, ha annunciato il ministero della Cultura greco, a causa dell’ondata di caldo che ha colpito il Paese, con temperature che hanno raggiunto i 42 gradi Celsius in alcune zone. I turisti non potranno visitare il Partenone e altri siti sull’Acropoli tra le 13:00 e le 17:00 ora locale (da mezzogiorno alle 16:00 in Italia), ha affermato il ministero.

