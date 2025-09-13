Oggi e domani esibizione delle Frecce Tricolori nel Limburgo

agenzia

L'Ambasciatrice Favi: 'fanno volare alti i nostri valori'

BRUXELLES, 13 SET – Oggi e domani le Frecce Tricolori, pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, sorvoleranno i cieli del Limburgo belga in occasione del 45/o International Sanicole Airshow, l’evento per gli appassionati di aeronautica più grande e più premiato del Benelux, che registra ogni anno 40.000 visitatori. Le Frecce Tricolori, accolte dall’Ambasciatrice d’Italia, Federica Favi, festeggeranno così loro sessacinquesimo anniversario anche in Belgio, subito dopo l’evento ufficiale di Rivolto del 6-7 settembre scorso. Il programma prevede che la Pan (Pattuglia acrobatica nazionale) si esibisca a Sanicole oggi al tramonto e domani pomeriggio, alla presenza del ministro della Difesa belga Theo Francken. Nel saluto alla Squadra, l’Ambasciatrice ha espresso i sentimenti di orgoglio che circondano le Frecce a livello nazionale e sottolineato come esse ben rappresentino l’eccellenza della nostra aviazione e dell’immagine dell’Italia anche all’estero. “Le Frecce sono i nostri ‘Ambasciatori nei cieli’, che assieme al Tricolore fanno volare alti i nostri valori ed il nostro attaccamento alla pace”, ha affermato Favi. Lo spettacolo ha già visto la partecipazione di altre pattuglie straniere, tra cui, oltre a vari velivoli belgi, le britanniche Red Arrow, quella francese, ceca, giordana, olandese, norvegese, polacca, slovena e svedese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA