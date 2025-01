Oggi la premier danese alla Nato, focus sul caso Groenlandia

agenzia

Mette Frederiksen sarà anche a Parigi e Berlino

BRUXELLES, 28 GEN – Breve tour europeo per la premier danese Mette Frederiksen, tutto incentrato sul dossier Groenlandia. Frederiksen, nel corso della giornata farà tappa prima a Berlino, poi a Parigi per fare il punto con il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Emmanuel Macron. A Bruxelles, infine, sarà ricevuta dal segretario generale della Nato, Mark Rutte. Lunedì Copenaghen ha annunciato un piano da 2 miliardi di euro per la rafforzare la sua presenza militare nell’Artico, in pieno accordo con le regioni autonome della Groenlandia e delle Isole Faroe.

