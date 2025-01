Oggi Sarajevo tra le città più inquinate al mondo

agenzia

Qualità dell'aria peggiore di Dacca e New Delhi.

SARAJEVO, 22 GEN – Sarajevo è tornata stamane nella lista delle città con il maggiore inquinamento atmosferico al mondo: lo riferiscono i media locali, che parlano di una capitale bosniaca spettrale, semideserta e da stato di emergenza, con nebbia e scarsa visibilità. Poche persone nelle strade e tutte con le mascherine. L’aria di Sarajevo registrava stamane un tasso di inquinamento di 460, secondo le statistiche del sito specializzato IQAir: un valore più alto rispetto a quelli di Dacca (Bangladesh), New Delhi (India), Karachi e Lahore (Pakistan), tutte città tristemente note per la costante cattiva qualità dell’aria. Le autorità locali a Sarajevo e nell’intero Cantone hanno decretato l’allerta generale, invitando i cittadini ad evitare per quanto possibile attività all’aperto che potrebbero avere conseguenze negative su persone con problemi cardiaci e respiratori. Se invece non si può fare a meno di uscire, il consiglio è di indossare le mascherine protettive.

