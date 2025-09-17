Oim, 50 rifugiati morti nell’incendio di una barca a largo Libia

agenzia

La tragedia domenica, 'a bordo 75 sudanesi'

TUNISI, 17 SET – “L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) è profondamente addolorata per la tragica perdita di vite umane causata dall’incendio di un’imbarcazione con a bordo 75 rifugiati sudanesi al largo delle coste libiche il 14 settembre”. Lo scrive la stessa Oim sui social specificando che “almeno 50 persone hanno perso la vita” nella tragedia. L’agenzia Onu ha riferito di aver fornito cure mediche a 24 sopravvissuti. “È necessario un intervento urgente per porre fine a simili tragedie in mare”, scrive ancora l’Oim.

