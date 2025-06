Oim: altri 196 rimpatri volontari dalla Tunisia

agenzia

Oltre 3.700 dall'inizio dell'anno a partire dalla Tunisia

TUNISI, 12 GIU – L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha facilitato il ritorno volontario di 196 migranti dalla Tunisia nei loro Paesi di origine, sottolineando l’impegno costante per un rimpatrio sicuro e dignitoso. Lo rende noto sui propri canali social l’agenzia dell’Onu in Tunisia, precisando che 149 beneficiari sono tornati in Guinea Conakry e 47 persone in Costa d’Avorio. Queste operazioni fanno parte integrante del programma di assistenza al rimpatrio volontario e reintegrazione (Avrr), attuato dall’Oim in stretto coordinamento con le autorità tunisine e gli uffici dell’Oim nei paesi di rimpatrio. Questa collaborazione garantisce che ogni ritorno sia completato in maniera umana, sicura e dignitosa, dando priorità al benessere e alle prospettive per il futuro dei beneficiari. Il programma Avrr, si legge nella nota, offre un’ancora di salvezza essenziale per i migranti che vogliono tornare a casa e ricostruire la loro vita. Le loro storie incarnano la speranza e la determinazione che guidano questi sentieri. Dall’inizio del 2025, oltre 3.700 migranti hanno beneficiato del programma Avrr in Tunisia. Questo risultato riflette l’impegno dell’Oim a sostenere i migranti nel loro rimpatrio volontario e nel reinserimento sostenibile nei loro paesi d’origine, promuovendo la speranza e l’opportunità di nuovi inizi.

