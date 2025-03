Oim ha completato l’ampliamento di un centro umanitario in Ciad

agenzia

Fornirà aiuto a oltre 220 mila rifugiati al confine con il Sudan

ROMA, 06 MAR – L’Agenzia delle Nazioni Unite per le Migrazioni (Oim) ha annunciato il completamento dei lavori per l’ampliamento di un centro umanitario nel Ciad orientale che fornirà aiuto ad oltre 220.000 persone colpite dall’escalation della crisi in Sudan. Il centro, che sorge a Farchana, vicino al confine tra Ciad e Sudan, coordina le operazioni di diverse agenzie delle Nazioni Unite e di 26 Ong internazionali e locali per fornire aiuti al Darfur. Questa regione sudanese nell’ovest del Paese è colpita da diversi mesi dalla carestia e da una recrudescenza della guerra civile che dall’aprile 2023 contrappone i paramilitari delle Forze di supporto rapido all’esercito del generale Abdel Fattah al-Burhane. Con quasi nove milioni di persone in Darfur che hanno bisogno urgente di cibo, alloggi, assistenza sanitaria e protezione, l’Oim ha collaborato con gli esperti dell’International Humanitarian Partnership, una rete di cooperazione europea, per svolgere lavori di espansione del centro. Sono stati creati nuovi uffici e alloggi per il personale umanitario per rafforzare le capacità operative e il coordinamento degli sforzi umanitari transfrontalieri.

