Oim, in Libia i migranti censiti sono oltre 820.000

Il 79% sono uomini. Presenti 47 nazionalità, il 29% è sudanese

TUNISI, 25 FEB – Il programma Displacement Tracking Matrix (Dtm) dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Libia, finanziato dall’Ue, ha identificato un totale di 824.131 migranti di 47 nazionalità nei 100 comuni libici durante gli ultimi due mesi del 2024. Circa il 79% di essi sono uomini, l’11% donne, il 10% bambini e il 3% minori non accomagnati. Per quanto riguarda le nazionalità, i sudanesi sono il 29%, i nigeriani il 23%, gli egiziani il 20%, i ciadiani il 10% e i nigeriani il 10%. Lo si legge nelle righe di presentazione dell’ultimo Migrant Report sulla Libia (Dtm Round 55) pubblicato da Oim in Libia: “Ciò rappresenta un aumento del 5% rispetto al precedente ciclo di raccolta dati e questo aumento è in linea con una tendenza iniziata a dicembre 2023”. Per tutto il 2024, Dtm Libia ha osservato un aumento del numero di migranti in Libia nelle aree costiere orientali e occidentali. Per tutto il 2024, è stato osservato un aumento dei migranti che si stabiliscono nelle aree costiere orientali e occidentali, in gran parte dovuto a migliori opportunità di sostentamento nell’edilizia, nel commercio e nell’agricoltura. Il 79% dei migranti ha dichiarato di avere un impiego stabile, con quasi la metà degli uomini impiegati che lavora nell’edilizia, mentre altri erano impegnati in lavori domestici, produzione e assistenza sanitaria.

