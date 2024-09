Oim,15.117 migranti intercettati e riportati in Libia da gennaio

agenzia

Al 31 agosto 434 morti e 611 dispersi

TUNISI, 02 SET – Dall’inizio del 2024 fino al 31 agosto, sono stati 434 i morti e 611 i dispersi nella rotta del Mediterraneo centrale. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento su X. Nello stesso intervallo di tempo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 15.117, di cui 13.232 uomini, 1057 donne, 517 minori e 311 persone per cui non sono disponibili dati di genere. (ANSA)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA