Ok Corte Suprema a divieto Trump a transgender in esercito

agenzia

Media, 'può iniziare a rimuovere anche quelli in servizio'

NEW YORK, 06 MAG – La Corte Suprema consente all’amministrazione Trump di iniziare a far rispettare il divieto dei transgender nell’esercito, infliggendo un colpo ai diritti Lbgtq. La decisione consente al governo di iniziare a rimuovere i militari transgender, anche quelli in servizio da anni, secondo quanto riportato dai media americani. Durante il suo primo mandato, il presidente aveva imposto il divieto per i transgender nell’esercito, poi cancellato da Joe Biden. Il nuovo divieto però è più estremo e consente l’espulsione dei transgender che servono al momento nell’esercito.

