Ok del Pe a nuovi dazi a Mosca, maggioranza divisa

agenzia

Su misure a beni agricoli.Fi a favore,Fdi si astiene,Lega contro

BRUXELLES, 22 MAG – Via libera dall’Eurocamera alla proposta della Commissione di aumentare del 50% i dazi Ue su prodotti agricoli di origine russa e bielorussa ancora non soggetti a dazi doganali aggiuntivi. La proposta è stata approvata con 411 voti a favore, 100 contrari e 78 astensioni. Si spacca in tre la maggioranza di governo italiana. Contraria al voto si è espressa la delegazione della Lega, astenuta la delegazione di FdI mentre a favore Forza Italia. Divisa anche l’opposizione: astenuta la delegazione del M5s, mentre a favore hanno votato Avs, e Pd. La proposta include anche dazi al 6,5% sui fertilizzanti russi.

