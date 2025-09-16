agenzia
‘Ok di Trump a primo pacchetto di armi a Kiev pagato da alleati’
Lo riporta Reuters sul suo sito
NEW YORK, 16 SET – L’amministrazione Trump ha approvato il primo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina pagato dagli alleati. Lo riporta Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. Gli aiuti sono i primi basati sul nuovo meccanismo messo a punto che prevede la fornitura all’Ucraina di armi provenienti dalle scorte statunitensi pagate con i fondi dei paesi della Nato.
