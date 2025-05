‘Ok gabinetto Israele a espansione offensiva Gaza e aiuti’

agenzia

Media israeliani: 'Non sarà attuata prima della visita di Trump'

ROMA, 05 MAG – Il gabinetto israeliano ha approvato questa notte all’unanimità il piano per espandere le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Lo scrivono Haaretz e Times of Israel citando fonti. Secondo quanto riferito, è stato approvato anche un piano per l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza e la loro distribuzione tramite aziende private, con il voto contrario del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir. Il piano – scrive Times of Israel – sarà attuato solo dopo la visita di Donald Trump nella regione la prossima settimana e, fino ad allora, si cercherà di raggiungere un accordo con Hamas su un cessate il fuoco e gli ostaggi.

