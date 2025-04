Oltre 100 università Usa contro Trump per ‘ingerenza politica’

agenzia

Lettera comune: 'In pericolo l'istruzione superiore americana'

WASHINGTON, 22 APR – Oltre 100 università e college statunitensi, tra cui prestigiose istituzioni della Ivy League come Princeton e Brown, hanno pubblicato martedì una lettera congiunta in cui condannano l'”ingerenza politica” del presidente Donald Trump nel sistema educativo. “Parliamo con una sola voce contro l’intervento senza precedenti del governo e l’ingerenza politica che stanno mettendo in pericolo l’istruzione superiore americana,” si legge nella lettera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA