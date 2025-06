Oltre 150 milioni di americani nella morsa del caldo rovente

agenzia

Temperature diurne record, a Nyc oggi percepiti 41 gradi

NEW YORK, 24 GIU – Oltre 150 milioni di americani sono nella morsa del caldo: una pericolosa ondata di temperature roventi colpisce gli Usa questa settimana dalle pianure alla costa orientale, dal Texas al Maine, portando livelli di calore e umidità mai visti a giugno da molti anni, come riferiscono gli esperti di AccuWeather. In questi giorni le temperature si avvicineranno e supereranno i 38 gradi in oltre 30 stati: a New York oggi sono percepiti oltre 41 gradi, e anche di notte non si scenderà per diversi giorni sotto i 27 gradi. Caldo record anche a Washington, Baltimora, Philadelphia e anche in zone del New England come Boston e Portland, in Maine, con temperature vicine ai 38 gradi. Gli esperti avvertono che questo tipo di caldo raro e prolungato, con scarso recupero notturno, può essere pericoloso, soprattutto per le persone senza un adeguato sistema di raffreddamento o idratazione. “La necessità dei clienti di accendere i condizionatori mette a dura prova le apparecchiature di distribuzione elettrica”, ha spiegato Con Edison (società che fornisce servizi elettrici e del gas a New York City): “L’azienda chiede ai clienti di astenersi dall’utilizzare elettrodomestici ad alto consumo come lavatrici, asciugatrici e forni a microonde nelle ore di punta”.

