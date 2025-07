Oltre un’ora di colloquio tra Putin e Trump: avanti coi negoziati, ma Mosca non rinuncerà ai suoi obiettivi in Ucraina

LA TELEFONATA

Il presidente russo e quello americano hanno parlato anche del conflitto in Iran

È durata quasi un’ora la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha detto a quello americano di volere continuare a cercare una soluzione negoziata al conflitto in Ucraina e che la Russia non abbandonerà i suoi sforzi per eliminare le cause di fondo del conflitto. Mosca ha però ribadito che «non rinuncerà ai suoi obiettivi» in Ucraina.

A parlare dei contenuti del colloquio Putin-Trump – il quarto nell’ultimo mese e mezzo, il sesta volta dall’inizio dell’anno – è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Il Cremlino sostiene che Putin e Trump, nel corso della loro conversazione telefonica, non abbiano discusso della sospensione delle forniture di alcune armi americane all’Ucraina. «Questo tema non è stato toccato», ha dichiarato Ushakov.

Vladimir Putin e Donald Trump hanno discusso anche della situazione riguardante l’Iran e hannoconvenuto di continuare i contatti tra loro su questo tema.