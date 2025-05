Oman, rinviati i colloqui Iran-Usa di sabato

agenzia

Il ministro deli Esteri di Muscat su X: 'Motivi logistici'

MUSCAT, 01 MAG – Il quarto round di colloqui Usa-Iran sul nucleare, atteso per sabato a Roma, è “stato rinviato per motivi logistici a data da destinarsi”. Lo rende noto l’Oman, mediatore dei negoziati. “Per motivi logistici, stiamo riprogrammando l’incontro tra Stati Uniti e Iran, provvisoriamente previsto per sabato 3 maggio. Le nuove date saranno annunciate quando concordate”, ha sottolineato Badr Albusaidi, ministro degli Esteri di Muscat, in un post su X.

