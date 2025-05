Oms, ‘a Gaza 2 milioni di persone muoiono di fame’

agenzia

'116mila tonnellate di cibo sono bloccate al confine'

ROMA, 19 MAG – “A Gaza, a due mesi dall’inizio dell’ultimo blocco, due milioni di persone muoiono di fame, mentre 116mila tonnellate di cibo sono bloccate al confine, a pochi minuti di distanza”. Il segretario generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, interviene così sulla crisi in Medio Oriente durante la presentazione del suo rapporto sul 2024 in occasione della 78° Assemblea mondiale della sanità in corso a Ginevra.

