Oms, servono 8 milioni di dollari per il Myanmar

agenzia

Per ripristinare i servizi sanitari essenziali

ROMA, 31 MAR – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un appello urgente per la raccolta di otto milioni di dollari (7,4 milioni di euro) a sostegno del Myanmar, dopo il devastante terremoto che ha ucciso almeno 1.700 persone secondo i dati ufficiali. Lo riporta il Guardian. “Due potenti terremoti hanno devastato il Myanmar centrale, interrompendo i servizi sanitari e mettendo migliaia di persone a rischio di ferite potenzialmente letali e focolai di malattie – si legge in un comunicato stampa -. L’Oms sta rispondendo al suo massimo livello di attivazione di emergenza, distribuendo quasi tre tonnellate di forniture mediche di emergenza in 24 ore e coordinando team medici di emergenza globali. L’Oms ha urgente bisogno di otto milioni di dollari per fornire cure traumatologiche salvavita, prevenire focolai di malattie e ripristinare i servizi sanitari essenziali nei prossimi 30 giorni”.

