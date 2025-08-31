Ondata di caldo in Giappone, massime record nelle grandi città

agenzia

A Tokyo la giornata più calda dell'anno

TOKYO, 31 AGO – Non dà tregua l’ondata di caldo torrido in Giappone, con temperature che in alcune località hanno superato i 40 gradi, in particolare nella capitale Tokyo, che ha registrato la giornata più calda dell’anno. L’Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha spiegato che un sistema di alta pressione ha coperto gran parte dell’arcipelago, e la colonnina di mercurio è salita ad almeno 35 gradi in gran parte del Giappone occidentale e orientale. La temperatura massima diurna ha raggiunto i 40,5 gradi nella città di Kuwana, nella prefettura di Mie, e i 40,3 gradi registrati nella città di Hatoyama, nella prefettura di Saitama a nord di Tokyo. Si tratta dell’ottavo giorno quest’anno in cui nel Paese si registrano temperature pari o superiori ai 40 gradi; un dato che supera il record annuale stabilito nel 2018. Nello specifico le grandi città hanno visto temperature di 39,1 gradi a Nagoya, 38,5 nel centro di Tokyo, 38 a Kyoto e 36,1 a Osaka. Le autorità hanno emessi avvisi di allerta per possibili colpi di calore in 28 prefetture, e si prevede che il clima torrido continuerà a imperversare ancora per circa una settimana. Nel frattempo, il caldo e l’aria umida hanno portato condizioni atmosferiche instabili, nelle regioni di Kyushu e Chugoku, nel sud ovest del Giappone. La Jma ha avvertito della possibilità di frane, inondazioni nelle zone basse e fiumi in piena, con possibili tornado e grandinate.

