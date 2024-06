Ondata di caldo negli Usa, allerta per 100 milioni di persone

agenzia

A Washington negozi chiusi e temperature sopra i 35 gradi

WASHINGTON, 22 GIU – Allerta caldo per 100 milioni di persone negli Stati Uniti con il rischio di maxi blackout per via del numero di condizionatori in funzione in tutto il Paese. Lo riportano i media americani. Nella capitale Washington è stata lanciata l’emergenza calura, con temperature sopra i 35 gradi, e molti negozi chiusi per precauzione. Allarme anche in California meridionale, dove si lavora per tenere a freno gli incendi e la colonnina di mercurio ha raggiunto i 40 gradi. In Iowa invece è in vigore un’allerta inondazioni per via delle precipitazioni eccessive e nel South Dakota, nove persone sono state soccorse nelle ultime 24 ore sempre per gli allagamenti causati dalla pioggia.

