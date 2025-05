Ondata di calore anomala a maggio in Spagna preoccupa esperti

agenzia

Allerta Agenzia meteo statale Amet per temperature fino a 40°

MADRID, 26 MAG – La Spagna affronta un fine maggio rovente, con il sud del Paese che si prepara a superare i 40° e temperature anche di dieci gradi superiori alle medie della stagione, anticipando valori tipicamente estivi. L’allerta per la prima ondata di caldo dell’anno è stata lanciata dall’Agenzia statale di meteorologia Amet, attraverso i suoi canali social. Il fenomeno, che da oggi si protrarrà per l’intera settimana, con temperature notturne superiori ai 20°, alimentate da una massa di aria calda sahariana proveniente dal Nord Africa, richiama alla memoria il precedente record del maggio rovente di tre anni fa, quando in Andalusia, nel sud della penisola, si registrarono oltre 42°. E solleva interrogativi sul futuro climatico, Anche in questo caso, secondo Meteored, le zone più colpite dall’ondata di calore saranno il sudest della penisola e le aree interne del centro della penisola, ma la canicola interesserà fino al prossimo 1 giugno tutto il territorio iberico, con le colonnine di mercurio superiori ai 30° anche sui Pirenei. Un fenomeno che si inserisce in un trend preoccupante rilevato dalla stessa agenzia meteo Amet in uno studio del 2022, secondo cui l’arrivo delle temperature estive – oltre il 30° – è anticipato in Spagna di 20-40 giorni negli ultimi 70 anni, cancellando buona parte della stagione primaverile.

