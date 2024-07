Ondata di calore in Grecia, previste temperature fino a 43 gradi

agenzia

Da oggi a venerdì, elevato rischio di incendi in molte zone

ATENE, 15 LUG – La Grecia è attraversata da un’ondata di calore fino a venerdì, con temperature massime di 43 gradi in alcune regioni del Paese tra mercoledì e giovedì: lo ha reso noto il Servizio meteorologico nazionale nel suo bollettino quotidiano. Secondo il ministro della Protezione civile, Vasilis Kikilias, l’ondata di calore è dovuta ai venti da sud-ovest provenienti dall’Africa, che porteranno la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi. Oggi si prevedono temperature tra i 41 e i 42 gradi nella Macedonia centrale, in Tessaglia e nel Peloponneso. La protezione civile ha invitato la popolazione anche alla massima allerta per il rischio di incendi, molto elevato oggi nell’Attica, nel Peloponneso, nell’Egeo settentrionale, nella Macedonia orientale, in Tracia e a Creta. La Grecia ha registrato quest’anno l’inverno più caldo di sempre e il mese scorso è stato caratterizzato da temperature record, secondo l’Osservatorio nazionale di Atene.

