Ong, a Sednaya non ci sono detenuti intrappolati

agenzia

Admsp: 'Ultimo detenuto liberato ieri, il carcere è vuoto'

ROMA, 09 DIC – L’Associazione per i detenuti e gli scomparsi nella prigione di Sednaya (Admsp) ha affermato in una dichiarazione che non ci sono più prigionieri intrappolati né sopra né sottoterra del carcere-mattatoio vicino Damasco. Lo riporta la Bbc. “Non c’è verità sulla presenza di detenuti intrappolati sottoterra e le informazioni contenute in alcuni resoconti della stampa sono imprecise”, afferma l’associazione secondo cui i suoi team hanno confermato che il carcere “è stato svuotato di tutti i detenuti in tutti i suoi edifici”. L’ultimo detenuto del carcere – sottolinea il gruppo – è stato liberato ieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA