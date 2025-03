Ong, detenuto palestinese 17enne morto in un carcere israeliano

agenzia

E' il 63/mo palestinese morto in carcere israeliano

TEL AVIV, 24 MAR – L’organizzazione non governativa Palestinian prisoners club afferma che un palestinese di 17 anni è morto nella prigione israeliana di Megiddo in circostanze sconosciute. In una dichiarazione, l’organismo palestinese incaricato del coordinamento con le autorità israeliane annuncia “la morte di Walid Khaled Abdullah Ahmad (17 anni), un detenuto minorenne della città di Silwad, a est di Ramallah, nella prigione di Megiddo” in Israele, aggiungendo che è il 63mo palestinese a morire nelle carceri israeliane dall’inizio della guerra a Gaza. L’Afp afferma che non ha potuto verificare la notizia del decesso con le autorità carcerarie israeliane.

